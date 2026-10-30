İzmir depreminin üzerinden 6 yıl geçti! Bayraklı'da büyük dönüşüm: Bakan Kurum paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , depremin ardından riskli yapılarını kentsel dönüşümle yenileyen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "30 Ekim 2020'de yaşadığımız İzmir Depremi'nin üzerinden 6 yıl geçti. Hepimizin yüreğinde iz bırakan bu acının ardından vakit kaybetmeden hem afet konutlarımızı inşa ettik hem de depremden en çok etkilenen Bayraklı'da kentsel dönüşümle kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşlarımızın da desteğiyle dönüşümü hızlandıracak, İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

1 YILDA EVLER TESLİM EDİLMEYE BAŞLADI

Görüntülerde yer alan Mehmet Dayıca, depremde oturdukları sitenin hasar gördüğünü belirterek, "Sitemiz hasarı aldıktan sonra çeşitli araştırmalar yaptık. En sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı burada bir ofis, büro açtı. Gittik, müracaat ettik. Neticede binamızın inşasına 5 Mayıs 2024'te başlandı. 19 Mayıs 2025'te de binamızı teslim aldık. Aslında bu bulunmaz bir nimet. İlk projeyi biz başlattık. İlk taşınan biz olduk. Bizden sonra daha da talepler arttı. Devletimiz bu işe el atmasaydı, herhalde ben hissemi satar giderdim. İyi ki varlar, iyi ki geldiler" dedi.

"DEPREM OLDUĞUNDA ARTIK ENDİŞEMİZ OLMUYOR"

Yeni konutların sağladığı güven hissine dikkat çeken Tuncay Yılmaz ise, "Depremi burada yaşadık, o korkuyu yaşadık. Ama bir yıl oldu taşınalı, elhamdülillah şu anda deprem olduğu zaman sadece evde sağlam bir yere geçiyoruz. Hiç dışarı çıkma gibi endişemiz olmuyor. O yönden devletimize şükranlarımızı iletiyoruz, sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rahat ve güvenli bir evde oturuyoruz şu anda" diye konuştu. Depremde zor zamanlar yaşadıklarını anlatan bölge sakinlerinden Havva Şahin, "O zaman ağlıyorduk. Ama şu an artık gülüyorum. Kötü günler atlattık, artık güzel günler olacağına umut ediyorum" dedi. Sermin Bağcı ise konutların inşa sürecini temelinden itibaren yakından takip ettiklerini belirterek, "Deprem açısından kafamız çok rahat. Çünkü temeller atıldığı zaman birebir yakın çevrede oturduğumuz için yapılanları görüyorduk. O açıdan çok güvenli bir ortamda yaşadığımıza eminiz. Mutfağımdan memnunum, banyolardan memnunum. En fazla da çamaşır odasının ayrı olması çok iyi olmuş. Yeni baştan ev sahibi olduk" diye konuştu.