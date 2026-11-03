CİMER’e çocuklardan gülümseten başvurular

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi (CİMER), çocukların da talep, öneri, şikâyet ve beklentilerini ilettiği platform olmayı sürdürüyor. CİMER'e gönderilen başvurular arasında kimi zaman tebessüm ettiren şikâyetler, kimi zaman Türkçeye katkı sunmayı amaçlayan kelime önerileri, kimi zaman da ülke genelinde uygulanabilecek projeler yer alıyor. İstanbul Ümraniye'den yapılan başvuruda, "döviz" kelimesine karşılık "El akçesi" önerildi. İzmir Karabağlar'dan gelen başvuruda ise CİMER sistemine "Cumhurbaşkanlığına da bildir" butonu eklenmesi istendi. CİMER'e ulaşan en samimi mesajlardan biri de 12 yaşındaki bir öğrenciden geldi. Adapazarı'nda yaşayan öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda yalnızca hâlini hatırını sormak istediğini belirtti.