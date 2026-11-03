Dünyanın iklim rotası Antalya’da çizilecek

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), dünyanın iklim gündemini Antalya'ya taşıyacak. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, ülke delegasyonları, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri, 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek konferansta bir araya gelecek. Zirvenin en yoğun diplomasi trafiğine sahne olacak Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım'da gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ve açılışta dünya liderlerine hitap edecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

KÜRESEL İKLİM ÇÖZÜMLERİ

Konferans için hazırlanan yerleşkede bir yanda ülkelerin iklim politikalarına yön verecek müzakereler yürütülürken; diğer yanda ziyaretçiler teknoloji, bilim, kültür, gastronomi ve çevreci uygulamalarla buluşacak. Sıfır Atık Müzesi ve uygulama atölyelerinde kaynakların verimli kullanımı ve atıkların değerlendirilmesi ele alınacak. Su dolum noktalarıyla yeniden kullanılabilir şişe ve mataraların kullanımı desteklenirken, elektrikli otobüslerle sağlanacak transferler de düşük emisyonlu ulaşımın örneklerinden olacak.

1 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ

COP31 Başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son açıklamalarına göre; katılım bildiren devlet ve hükümet başkanı sayısı 85'e ulaştı ve bu sayının değişebileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 300 bakanın da Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Konferans boyunca alandaki ziyaretçi sayısının 1 milyonu aşacağı öngörülüyor. Organizasyonun Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturması, farklı sektörlere yayılan çarpan etkisiyle toplam katma değerin 3-4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Konaklamadan ulaşıma, yeme içmeden alışverişe geniş bir alanda hareketlilik yaratacak zirve, kentin uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak. COP31 yerleşkesi, 'Blue Zone' olarak adlandırılan Mavi Bölge ile 'Green Zone' olarak adlandırılan Yeşil Bölge'den oluşuyor. Mavi Bölge 527 bin 414, Yeşil Bölge ise 582 bin 244 metrekare büyüklüğünde. İki bölgenin toplamı 1 milyon 109 bin 658 metrekareye, yaklaşık 111 hektara ulaşıyor. Yerleşkenin havadan görünümünde, geniş çatılı toplantı yapıları ile göletler, bahçeler ve yürüyüş yollarının oluşturduğu bütünlük dikkati çekiyor. Büyük salon bloklarının bulunduğu Mavi Bölge ile kule, kongre merkezi, amfiler ve tematik yapıların yer aldığı Yeşil Bölge, aynı yerleşke içinde farklı işlevler üstleniyor.