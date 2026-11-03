Dünyanın iklim rotası Antalya’da çizilecek

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), dünyanın iklim gündemini Antalya'ya taşıyacak. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, ülke delegasyonları, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri, 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek konferansta bir araya gelecek. Zirvenin en yoğun diplomasi trafiğine sahne olacak Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım'da gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ve açılışta dünya liderlerine hitap edecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.
KÜRESEL İKLİM ÇÖZÜMLERİ
Konferans için hazırlanan yerleşkede bir yanda ülkelerin iklim politikalarına yön verecek müzakereler yürütülürken; diğer yanda ziyaretçiler teknoloji, bilim, kültür, gastronomi ve çevreci uygulamalarla buluşacak. Sıfır Atık Müzesi ve uygulama atölyelerinde kaynakların verimli kullanımı ve atıkların değerlendirilmesi ele alınacak. Su dolum noktalarıyla yeniden kullanılabilir şişe ve mataraların kullanımı desteklenirken, elektrikli otobüslerle sağlanacak transferler de düşük emisyonlu ulaşımın örneklerinden olacak.
1 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ
COP31 Başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son açıklamalarına göre; katılım bildiren devlet ve hükümet başkanı sayısı 85'e ulaştı ve bu sayının değişebileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 300 bakanın da Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Konferans boyunca alandaki ziyaretçi sayısının 1 milyonu aşacağı öngörülüyor. Organizasyonun Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturması, farklı sektörlere yayılan çarpan etkisiyle toplam katma değerin 3-4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Konaklamadan ulaşıma, yeme içmeden alışverişe geniş bir alanda hareketlilik yaratacak zirve, kentin uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak. COP31 yerleşkesi, 'Blue Zone' olarak adlandırılan Mavi Bölge ile 'Green Zone' olarak adlandırılan Yeşil Bölge'den oluşuyor. Mavi Bölge 527 bin 414, Yeşil Bölge ise 582 bin 244 metrekare büyüklüğünde. İki bölgenin toplamı 1 milyon 109 bin 658 metrekareye, yaklaşık 111 hektara ulaşıyor. Yerleşkenin havadan görünümünde, geniş çatılı toplantı yapıları ile göletler, bahçeler ve yürüyüş yollarının oluşturduğu bütünlük dikkati çekiyor. Büyük salon bloklarının bulunduğu Mavi Bölge ile kule, kongre merkezi, amfiler ve tematik yapıların yer aldığı Yeşil Bölge, aynı yerleşke içinde farklı işlevler üstleniyor.
ÜST DÜZEY DİPLOMASİ TRAFİĞİ
BM yetkisi altında yönetilen Mavi Bölge, resmi müzakerelerin ve karar süreçlerinin merkezi olacak. Devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve akredite gözlemciler bu alandaki toplantılara katılacak. Mavi Bölge'de iki genel kurul salonu, 28 toplantı salonu ve 6 özel etkinlik alanı hazırlandı. Ülke ve kuruluşların çalışmalarını tanıtacağı 159 pavilyon ile 90 delegasyon ofisi başvurusu onaylandı. Yerleşim planında BM ve COP başkanlık ofisleri, delegasyon çalışma alanları, toplantı salonları ve medya merkezi birbirine yakın konumlandırıldı. Pavilyonlar için ayrılan geniş yapıların çevresinde, yan etkinlik ve yeme içme alanları yer alıyor.
KRİTİK TOPLANTILAR YAPILACAK
Yerleşkenin en önemli iki salonu, Genel Kurul 1'in yapılacağı salona 'Anadolu' ismi verildi. Kararların alınabileceği ve Genel Kurul 1'de onaylanabileceği ikinci genel kurul salonu ise 'Akdeniz' olacak. Büyük genel kurul salonu 1600, ikinci salon ise 1300 kişilik kapasiteyle planlandı. En büyük salon olan Anadolu, uzun delegasyon masaları, mikrofon sistemleri, geniş başkanlık kürsüsü ve büyük görüntü ekranlarıyla hazırlandı. Salonun duvarlarında toprak katmanlarını ve doğal yüzeyleri çağrıştıran dalgalı desenler kullanıldı. Masalı oturma düzeninin yanı sıra yan ve arka bölümlerde sıralar halinde koltuklar bulunuyor. 'Anadolu' ve 'Akdeniz' salonlarının girişlerinde ahşap görünümlü yüzeyler, lale motifleri ve iki dilli yönlendirmeler dikkati çekiyor. Salonları bağlayan geniş fuayede bitkilendirilmiş oturma alanları ve dinlenme noktaları oluşturuldu.
DÜNYAYA AÇILAN MERKEZ
Zirveyi takip etmesi beklenen 4 bin ulusal ve uluslararası medya mensubu için medya merkezi kuruldu. Alanda 300'ün üzerinde basın toplantısı yapılması, 40 canlı yayın noktasının kullanılması planlanıyor. Medya merkezinde gazeteciler için bölmeli çalışma masaları, ekranlar ve yayın takip sistemleri yer alıyor. Masa üzerindeki kontrol panellerinden genel kurul toplantıları, basın toplantıları ve farklı etkinliklerin yayınlarına erişilebilecek. Krokilerde televizyon kuruluşları ve haber ajansları için ayrılan çalışma alanları, stüdyolar ve kamera karşısında canlı yayın yapılabilecek noktalar da gösteriliyor. Devlet başkanları ve üst düzey katılımcıların basın toplantıları için hazırlanan Mevlana Salonu'nda ise geniş bir konuşmacı platformu, görüntü ekranı ve tiyatro düzeninde gazeteci koltukları bulunuyor.
BİLİM, TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR
Yaklaşık 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge, iklim gündemini toplumla buluşturacak. Yaklaşık 2 bin metrekarelik Türkiye Pavilyonu'nda iklim politikaları ve sürdürülebilirlik çalışmaları tanıtılacak. Kule çevresindeki girişimcilik alanında ise iklim çözümleri geliştiren girişimlerin yatırımcılarla buluşması hedefleniyor. Bölgedeki kongre merkezi toplam 6 bin 250 kişilik kapasiteye sahip. Açık hava etkinlikleri için 5 bin kişilik büyük amfi ile 800 kişilik küçük amfi kullanılacak. Krokide Türkiye Pavilyonu'nun yanı sıra bilim merkezi, tematik etkinlik alanları, restoranlar ve '7 Bölge Gastronomi' bölümü bulunuyor.