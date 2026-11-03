Kanser hastalarının hayatıyla oynadılar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutuları değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi ve yurt içi ile yurt dışında satışa sunulmasına yönelik İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiğini, 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Soruşturma kapsamında 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilirken, şüphelilerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi. Gürlek, açıklamasında, insan hayatını tehlikeye atan ve kanser hastalarının tedavi güvenliğini hiçe sayarak haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetlerinin mercek altına alındığını aktaran Gürlek, teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında 4 şirket ve 5 iş yerinin de tespit edildiğini kaydeden Gürlek, mali incelemelerde şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğunun belirlendiğini açıkladı.