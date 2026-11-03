Libya ve Mısır’la hedef 20 milyar dolarlık ticaret

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Libyalı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini değerlendirdi. Görüşmelerde Libya ile 5 milyar, Mısır ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Libya Milli Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Suheyl Ebu Şeyha ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk müteahhitlik firmalarının Libya'da karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik çalışmalar ele alındı.