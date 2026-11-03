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Haberler Gündem Rekabet Kurumu’ndan arama hizmeti soruşturması

Rekabet Kurumu’ndan arama hizmeti soruşturması

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Rekabet Kurumu’ndan arama hizmeti soruşturması

REKABET Kurum, Google'ın arama hizmetlerinde sunduğu "yapay zeka ön izlemeleri" ve "yapay zeka modu" özellikleri hakkında soruşturma açtı. Kurum, inceleme sürecinde ayrıca geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında, söz konusu hizmetlerin kullanıcıların bilgiye erişim alışkanlıklarını nasıl etkilediği, haber yayıncıları ve içerik üreticilerine yönelen internet trafiğini azaltıp azaltmadığı araştırılacak. Google'ın yayıncılarla yaptığı içerik kullanım sözleşmelerinin koşulları ve yapay zeka hizmetlerinin rekabet üzerindeki olası dışlayıcı etkileri de incelenecek.

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