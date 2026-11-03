Sıfır Atık vizyonu vurgulanacak

Çevreci uygulamalar, yerleşkenin kullanım düzenine de yansıtılıyor. Alanda şişe ve mataraların yeniden doldurulmasına uygun su dolum üniteleri bulunuyor. Bu noktalar, katılımcıların aynı kabı tekrar kullanabilmesine olanak sağlayacak. Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde geliştirilen yaklaşım, COP31'in çevre gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Vakıf da konferans öncesinde Antalya'da yürüttüğü çalıştaylarla yerel çevre önceliklerinin ve çözüm önerilerinin belirlenmesine katkı sağlıyor. Yerleşkede Sıfır Atık Müzesi, Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi ile Sıfır Atık Geçici Depolama ve Kompost Merkezi için ayrı bölümler bulunuyor. Böylece atıkların yönetimi ve yeniden değerlendirilmesi, organizasyonun günlük işleyişinde de yer bulacak.

DOĞA DOSTU OTOBÜSLER

KATILIMCILAR, açık otoparktan konferans alanına Türkiye'nin farklı illerinden Antalya'ya getirilen sıfır emisyonlu elektrikli otobüslerle ücretsiz taşınacak. Kent merkezi ve diğer bölgelerden ulaşımda da katılımcılar, halk otobüsleri ve tramvaydan ücretsiz yararlanabilecek. Konferans takviminde 15 Kasım Pazar günü çalışmalara ara verilecek. O gün alanda çalışma yapmak isteyenlerin önceden izin alması gerekecek. 9 Kasım'da açılacak COP31'in toplantı programı 20 Kasım'a kadar sürecek; alanın kapanışı ise 21 Kasım saat 18.00'de tamamlanacak.

ANTALYA'NIN DOĞASI VE LEZZETLERİ TANITILACAK

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin ile eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Antalya Pavilyonu'nda uluslararası konuklara tanıtılacak. Caretta caretta simgesiyle deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına dikkatin çekileceği pavilyonda, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri de ziyaretçilere sunulacak. Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında kentte yaygınlaştırılan Dumansız Plaj uygulaması, atıkların denize ulaşmasını önleyen akarsu bariyerleri ve çöp kapanları, kıyı temizliği etkinlikleri, plastik kullanımını azaltan içme suyu istasyonları ve depozito çalışmaları da Antalya'nın çevre yaklaşımının örnekleri olarak anlatılacak.