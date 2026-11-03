TAV’dan Kazakistan’a dev yatırım

TAV Havalimanları, işlettiği Kazakistan'daki Almatı Havalimanı için toplam 572 milyon euroluk yatırım programı yürütüyor. 2027 sonunda tamamlanması planlanan yatırımlarla havalimanının kapasitesi artırılırken, yolcu sayısı da 2021'deki 6 milyondan 2025'te 11,9 milyona yükseldi. Almatı Havalimanı'nda yeni dış hatlar ve VIP terminallerini kapsayan 257 milyon euroluk ilk yatırım programının 2024'te tamamlandığını açıklayan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 315 milyon euroluk ikinci faz çalışmalarının ise 2027 sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Böylece havalimanına yapılan toplam yatırım yaklaşık 572 milyon euroya ulaşacak. Yatırımların yolcu trafiğine de yansıdığını belirten Kaptan, 2021'de 6 milyon yolcuya

hizmet veren havalimanının 2025'te 11,9 milyon yolcuya ulaştığını kaydetti.

YOLCU SAYISI KATLANDI

Havalimanı, 2026'nın ilk dokuz ayında ise 9,47 milyon yolcu ağırladı. Bu dönemde dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı. Air Astana'nın ana üssü olan Almatı Havalimanı'ndan 42 hava yolu şirketi, 30 ülkede 86 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Orta Koridor üzerindeki stratejik konumuyla yolcu ve kargo taşımacılığında önemli bir merkez olan havalimanının, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ulaşım ve ticaret bağlantılarına da katkı sağlaması hedefleniyor.