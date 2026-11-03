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Türk hazır giyim sektörü Moskova’da tanıtıldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Türk hazır giyim sektörü Moskova’da tanıtıldı

MOSKOVA'DA 60'tan fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen BRICS+ Moda Zirvesi'nde Türk hazır giyim ve moda sektörü temsilcileri, üretimde teknolojik dönüşüm, yeni pazarlar ve uluslararası işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Zirvede Türk tasarımcılar Gökhan Yavaş ve Murat Aytulum da koleksiyonlarını uluslararası moda profesyonellerine tanıttı. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu İcra Komitesi Üyesi Cem Altan, zirvenin Türkiye'ye yeni pazarlara erişim ve uzun vadeli uluslararası ortaklıklar kurma fırsatı sunduğunu vurguladı.

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