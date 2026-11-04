‘3 Kasım zaferi bir Anadolu ihtilalidir’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 3 Kasım 2002 seçiminin yıl dönümü nedeniyle AK Parti'de "Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" konulu bir program düzenlendi. Programda partinin kuruluş süreci, 24 yıllık iktidarı ve gelecek hedefleri değerlendirildi. Genel Başkanvekili Efkan Ala, siyasi istikrarın kalkınmadaki rolüne dikkat çekerken, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da partinin ilk teşkilat açılışına on binlerce kişinin katıldığını anlattı.

İZMİR'E YATIRIM YAĞDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Her rengiyle, her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye'nin AK Partisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor" dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımında "Bugün Türkiye Yüzyılı hedefiyle daha büyük hayallere yürüyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise, yayımladığı mesajda, 3 Kasım'ın Türk siyasi tarihinde millî iradenin vesayet anlayışına karşı kazandığı tarihî bir zafer olduğunu vurguladı. 3 Kasım 2002 seçimlerinin Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten İnan, 2028 seçimlerine ilişkin de güçlü bir mesaj verdi. İnan, "Türkiye'nin AK Partisi olarak 3 Kasım'ın 24. yıl dönümünde ilan ediyoruz. Milletimizin güvenine 2028'te daha güçlü şekilde layık olacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 24 yılda Türkiye'nin çehresini değiştiren büyük bir dönüşüme imza attık" sözlerini sarf etti. Saygılı, AK Parti hükümetleri döneminde İzmir'e yapılan kamu yatırımlarının 1 trilyon 275 milyar liraya ulaştığını belirterek, kentin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yatırım dönemini yaşadığını kaydetti.