Avcı operasyonu

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Telegram üzerinden yapay zeka destekli AVCI Programı kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik 38 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 151 kişi yakalandı, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu ve şüphelilerin finansal işlemlerine yönelik analizlerde, yüksek miktarda finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

38 İLDE BASKIN YAPILDI

ELDE edilen bulgular doğrultusunda, 3 Kasım tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 151 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülürken, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm faaliyetlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis suçuna yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürüyor. Aramalarda 33 cep telefonu, 33 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 3 USB bellek ve 2 hard disk ele geçirildi.