Bağımsız Bosna’ya adanmış bir ömür

"Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir" sözüyle hafızalarımızda yer edinen Aliya Izzetbegoviç, Avrupa'nın ortasında yok edilmek istenen bir halkın ve Müslüman kimliğinin varolma savaşına önderlik etmiş büyük bir lider olarak tarihteki yerini almıştır... Adaletin, vicdanın ve özgür Bosna Hersek halkının medeniyet bilincinin rehberi olarak daima hatırlanacaktır...





TÜRKİYE KÖKLERİ

Aliya İzzetbegoviç'in Türkiye sevgisi köklerine dayanmaktadır. Dedesi Osmanlı ordusunda askerlik yapmak üzere İstanbul'a gelir ve Üsküdarlı Sıdıka Hanım adında bir Türk kızıyla evlenir. Bu evlilikten babası Mustafa Bey dünyaya gelen İzzetbegoviç, Türk kültürü ve Osmanlı mirasıyla güçlü bağlar kurdu ancak o milli kimlik olarak bir Boşnak olarak yaşadı. Hayatını Müslüman Boşnakların özgürlük mücadelesine adayan İzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya geldi.



MÜSLÜMAN KİMLİĞİ YOK SAYILDI

Ailesiyle beraber hayatını geçirdiği başkent Saraybosna'ya taşınan ve burada eğitimlerine devam eden İzetbegoviç, mensubu olduğu İslam dinine inanan Boşnakların ayrımcılığa uğramasının karşısında oldu. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hırvatistan'daki aşırı milliyetçi faşist Ustaşalar örgütü tarafından işgal edilen Bosna Hersek'te, bağımsız Hırvatistan Devleti kuruldu ve ülkedeki tüm Müslümanlar da "Hırvat" olarak isimlendirildi.



"İSLAM CESURLARLA YÜKSELECEK"

İzetbegoviç'in mücadelelerle geçen hayatının en büyük sınavı 1990'lı yıllarda Sırp ve Hırvatlara karşı Bosna Hersek'in bağımsızlığı için verilen mücadelenin lideri olmasıyla başladı. Boşnaklar için aynı zamanda bir "kimlik" savaşına dönüşen Bosna savaşı, İzetbegoviç'in "İslam, korkakların değil cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir" sözüyle daha da anlamlı hale geldi. Yugoslavya Krallığı döneminde temel hedefi, ülkedeki Müslüman Boşnakları dini ve milli konularda bilinçlendirmek olan "Genç Müslümanlar" oluşumunun öne çıkan isimleri arasında yer alan Aliya İzetbegoviç, dava arkadaşlarıyla beraber Müslümanların ülkedeki diğer etnik ve dini gruplarla eşit haklar elde etmesi için mücadele etti.