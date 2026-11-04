Bahçeli: İsrail’de Kudüs İttifakı kurulmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Siyasetin görevinin tahrik etmek değil, birleştirmek olduğunu dile getiren Bahçeli, "Kimse yanlış hesap yapmasın! Toplumsal huzursuzluktan, kargaşadan, ayrışmadan medet ummasın! Artık yolsuzluğu, kirliliği ve siyasetin üzerine çöken bütün yükleri geride bırakmanın zamanıdır. Siyaseti kişisel hesapların, parti taassubunun ve kısır çekişmelerin gölgesinden kurtarıp ahlakla; toplumsal hayatımızı ise huzurla, güvenle ve umutla buluşturmanın vaktidir. Uzaktan adam görünenlerle, adamlığa uzak olanlar, bizim nazarımızda adam değildir. Bu vesileyle bir kez daha siyasette arınma ve aklanmanın ertelenemez bir gereklilik olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi. İsrail'deki seçim sonuçlarına da değinen Bahçeli, "İsrail seçimleri hiçbir siyasi partinin ülkeyi yönetecek çoğunluğu elde edemediğini ortaya koydu, İsrail siyaseti adeta ortadan ikiye bölündü. Sonuçlar, İsrail toplumunun önemli kesiminin Netanyahu hükümetinin Gazze ve Filistin politikalarına yönelik tutumunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Bize göre Arap partilerinin de temsil edildiği yeni bir hükümetin kurulması yönündeki fırsat değerlendirilmeli, Kudüs ittifakı gerçekleştirilmelidir" mesajını verdi.