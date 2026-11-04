Emine Erdoğan’dan Keribar’ın Güney Kore sergisine ziyaret

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'a Güney Kore ziyaretinde refakat eden eşi Emine Erdoğan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın, askerliğini yapmak için 1956'da geldiği Güney Kore'de çektiği fotoğraflardan oluşan "Bir Dostluğun Doğuşu: Bir Türk Fotoğrafçının Objektifinden 70 Yıl Önceki Kore Sergisi"ni ziyaret etti. Emine Erdoğan'a ziyarette Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung eşlik etti. Korece ezgilerle başlayan programda konuşan Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile eşi Kim Hea Kyung başta olmak üzere Güney Korelilere, Türk halkının sevgi ve saygılarını iletti, misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür etti.