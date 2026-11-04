Haberler Gündem Gıda güvenliğine siber darbe Gıda güvenliğine siber darbe Avrupa’da marketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar gıda güvenliğini tehdit ediyor. Fransa’nın ardından yedi ülkede daha benzer olaylar yaşanırken, uzmanlar Türkiye’deki market, gıda deposu ve hastanelerin de risk altında olduğu uyarısında bulundu İSMAİL HAKKI DOSTOĞLU









Avrupa'da bilgisayar korsanlarının yeni hedefi marketlerin buzdolapları oldu. Fransa'da ekim ayında yüzlerce marketin soğutma sistemlerine uzaktan müdahale edilmesinin ardından 2 Kasım'da Avrupa'nın farklı ülkelerinden de benzer haberler geldi. İnternete bağlı soğutma sistemlerinin sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi sonucu et, süt ve dondurulmuş gıdalar kullanılamaz hâle gelirken, işletmeler ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya kaldı. Yaşanan gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendiren Siber Güvenlik Uzmanı Muharrem Baki, saldırıların yalnızca marketleri değil, ilaç ve aşı depolarını, hastaneleri ve lojistik merkezlerini de tehdit edebileceğini söyledi.



50 DERECEYE ÇIKARILDI

Fransa'da 11-12 Ekim gecesi yaşanan siber saldırıda yaklaşık 700 işletmenin soğutma sistemleri hedef alındı. Bilgisayar korsanları, internet üzerinden erişilebilen kontrol sistemlerine müdahale ederek bazı soğutucuların sıcaklığını 50 dereceye kadar yükseltti. Soğuk zincirin bozulması nedeniyle tonlarca ürün imha edildi. Fransa'daki olayın üzerinden yaklaşık üç hafta geçmesinin ardından 2 Kasım'da Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Estonya, Hollanda ve Finlandiya'da da soğutma sistemlerini etkileyen siber olaylar bildirildi. Belçika'da onlarca mağaza etkilenirken, İrlanda'daki SuperValu zinciri 13 mağazasında soğutulmuş ve dondurulmuş ürünleri tedbir amacıyla satıştan kaldırdı. İsveç'te ise bazı marketlerin dondurucularında sıcaklıkların aniden yükseldiği açıklandı.

'HER CİHAZ BİR KAPI'

Saldırıların dikkat çekici yönünün kişisel bilgilerin çalınması değil, fiziksel sistemlere müdahale edilmesi olduğunu belirten Muharrem Baki, "Burada kimsenin bilgisayarı çalınmadı, kimsenin şifresi sızdırılmadı. Saldırganlar internete bağlı bir soğutucuya girip sıcaklık ayarını değiştirdi. Sonuç olarak tonlarca gıda kaybı ve milyonlarca avroluk zarar ortaya çıktı" dedi. İnternete bağlı cihazların güvenliğinin önemine işaret eden Baki, "Sadece bilgisayarlarımız veya tıkladığımız bağlantılar değil, internete bağlı olan her cihaz saldırganlar için bir kapı olabilir. Siber saldırı artık yalnızca ekranda değil, mutfağımızda, marketimizde, gıda zincirimizde" ifadelerini kullandı. 'HASTANELER HEDEF OLABİLİR'

Avrupa'daki olayların arkasındaki kişi veya grupların henüz belirlenemediğini ifade eden Baki, saldırıların daha büyük tehditlerin habercisi olabileceği ihtimaline dikkat çekti. Baki, "Bunun sadece bir dondurucu meselesi olmadığı aşikâr. Aynı mantıkla ilaç ve aşı depolarında, hastanelerde ve lojistik merkezlerinde de problemler ortaya çıkabilir. Yani yalnızca gıdaların çöpe gitmesinden söz etmiyoruz. İnsan sağlığının doğrudan etkilenebileceği bir seviyeye geliyoruz. Belki bu bir ön saldırıdır, bir denemedir. Daha büyük saldırılara kapı aralıyor olabilir" diye konuştu.