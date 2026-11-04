Girişimciye devlet desteği büyüdü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lere ve girişimcilere yönelik desteklerin kapsamının genişletildiğini belirtti. Kacır, KOSGEB aracılığıyla sağlanan desteklerde önemli artış gerçekleştirildiğini söyledi. Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği kapsamında 2025 yılında 20 bin işletmeye bugünkü değerlerle 491 milyon lira destek sağlandığını belirten Kacır, uygulamaya ilişkin geri bildirimler doğrultusunda destek tutarının artırıldığını ifade etti. Kacır, "Mevcut uygulamada sadece bir brüt asgari ücret kadar sağlanan destek tutarını piyasa şartlarını dikkate alarak 8 brüt asgari ücrete yükselttik" dedi. KOSGEB'in desteklerinden yararlanan işletme sayısına ilişkin de bilgi veren Kacır, son bir yılda 52 bin 47 KOBİ'ye destek sağlandığını bildirdi. KOBİ'lere sunulan finansman tutarının 2024'te 13,7 milyar lira, 2025'te 34,7 milyar lira olduğunu hatırlatan Kacır, bu yıl söz konusu tutarın 69,3 milyar liraya yükseldiğini kaydetti.