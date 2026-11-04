İki dev projeye uluslararası ödül

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF Global) tarafından verilen Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü'nün iki ayrı kategoride ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Uluslararası Yol Federasyonu tarafından verilen Küresel Yol Başarı Ödülleri'nde bu yıl da iki projemizle Türkiye'nin adını dünyaya duyurduk. Aydın-Denizli Otoyolumuz 'Proje Finansmanı', Yusufeli Viyadüğümüz ise 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldü" dedi. Ödüllerin, 3-6 Kasım 2026 tarihlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde düzenlenecek 9. IRF Küresel R2T (Yollar ve Yarınlar) Konferansı ve Sergisi kapsamında sahiplerini bulacağını belirten Uraloğlu, ödül töreninin 5 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.