Kore ile geleceğe odaklı iş birliği

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinin ikinci günü yoğun bir temas trafiği ile geçti. Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile önce baş başa sonra heyetler halinde bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan önemli mesajlar verdi.

NÜKLEER ENERJİ ORTAKLIĞI

Kore'yi 8 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Bundan 76 yıl önce kahraman Mehmetçiğin Kore'nin bağımsızlığı için gösterdiği fedakarlıklarla kan kardeşliğine dönüşen iki ülke arasındaki ilişkilerin bugün de müstesna düzeyde ayrı bir seyri bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Görüşmemizde birçok konudaki iş birliğimizi dinamik ve geleceğe odaklı şekilde ilerletecek adımları ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, görüşmelerimizde öne çıkan alanların başında geldi. Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi, dengeli ve sürdürülebilir şekilde, evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. Aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil ilgili kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık" dedi. Türkiye'de 400'den fazla Koreli firmanın faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda ortak projelere adımlarımızı atıyoruz. Görüşmemizin bir diğer önemli başlığını nükleer enerji ve madencilik alanı oluşturdu. Kasım 2025'te Türkiye Nükleer Enerji Şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı, iş birliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor. Bugün iki ülke enerji bakanlıkları arasında imzalanan belgelerin de bu iş birliklerini daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Özellikle batarya üretimi, yapay zeka ve yarı iletkenler dahil olmak üzere birçok ileri teknolojiler alanında Kore'yle iş birliğine büyük önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmemde, Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik" diye konuştu.

4 STRATEJİK ANLAŞMA

ERDOĞAN, basın toplantısının sonunda jest yaparak gördüğü misafirperverlik için Korece'de "Teşekkür ederim" anlamına gelen "Kamsahamnida" dedi. İki liderin görüşmeleri sonrası bakanlar ve sorumlu kurum başkanları tarafından imzalanan 4 anlaşma şöyle:

1-TÜRKİYE Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

2- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasında "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

3- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasında "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"

4- Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Kore İhracat- İthalat Bankası arasında "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı"imzalandı.

'UZAK AMA KALBEN YAKIN İKİ MİLLETİZ

BAŞKAN Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda onurlarına verilen Resmi Akşam Yemeği'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen samimi misafirperverlik için teşekkür etti. Erdoğan, "Asya'nın iki ucunda birbirlerinden uzak ama kalben yakın iki milletiz. Eğer kader insanları buluşturacaksa, mesafelerin engel olamayacağına en güzel örneğiz. Bir Kore atasözünün dediği gibi 'Elbiselerinizin uçları hafifçe dahi birbirlerine değse bu kaderdir" dedi.