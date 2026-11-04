Türkiye’nin rotası Protopiri

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde hayata geçirilen yerli navigasyon projesinde Bakanlığın isim önerisi belli oldu. Bakanlık ata, ilk, en eski anlamına gelen "proto" kelimesi ile dünyanın en eski haritacılarından olan Piri Reis'in ismini taşıyacak şekilde, navigasyona "ProtoPiri" adının verilmesini önerdi. Navigasyonun mobil uygulaması da geliştirilmeye devam ederken, programın logosunda bir kuş figürüne yer verileceği kaydedildi. Yerli navigasyonun 2027 yılı ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanıyor.

PİRİ REİS'TEN İLHAM

BAKANLIĞIN isim olarak ProtoPiri ismini önerdiği, bu öneriyle harita ve yön bulmanın atası olan Piri Reis haritasına atıfla, navigasyonların atası şeklinde bir yol izlenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda isme ilişkin bir kamuoyu araştırması da yapılacağı ismin akılda kalıcılık, memnuniyet gibi faktörleri karşılaması halinde yıl başında devreye girecek navigasyonda kullanılacağı öğrenildi. Yine navigasyonun logosunda bir kuş figürüne yer verileceği ve bu kuşun hız ile kuş bakışı uçuşa, yani en kısa mesafeye atfen logoda yer alacağı kaydedildi. Navigasyona kamu kurumları da entegre olacak.