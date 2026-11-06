Meclis’te Mekke mesaisi

TÜRKİYE, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, anlaşmanın Türkiye'nin mevcut uluslararası yükümlülüklerini saklı tuttuğunu vurgularken ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmalara katılmak üzere yurt dışına gönderilmesinin ise Anayasa'nın 92'nci maddesi kapsamında TBMM tarafından kabul edilecek tezkerelerle mümkün olabileceğini vurguladı. Muhalefetin Türkiye'nin anlaşmayla kontrolsüz bir sürece sürüklenebileceği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Oktay, anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı kurulmuş bir saldırı ittifakı olmadığını belirtti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da anlaşmanın mevcut savunma iş birliklerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirtti. Dünyada yaklaşık 60 çatışmanın sürdüğüne, enerji ve gıda başta olmak üzere birçok alanda ciddi mücadele yaşandığına dikkat çeken Akar, Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile daha önce de çeşitli anlaşmalar yaptığını hatırlattı.