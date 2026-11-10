Antalya’daki COP31 Zirvesi’nde yoğun diplomasi: Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nde ikili görüşmelerine başladı.

GUETERRES İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

"YENİ BİR DİYALOG SÜRECİNE HAZIRIZ"

Kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyduğumuzu, başarılı bir konferans için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, Türkiye'deki toplantının iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiğimizi belirtti. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ifade etti. Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için de çalıştığımızı, yeni bir diyalog sürecine destek olmaya hazır olduğumuzu belirtti. Başkan Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres görüşmede, Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son durumu da ele aldılar.

SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ BAKANI ANTALYA'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.

ETİYOPYA BAŞBAKANI ABİY AHMED ALİ'Yİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ DEVAM EDECEK"

Kabulde Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmesi için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti. Başkan Erdoğan, Etiyopya'nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini de belirtti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacak olmaları nedeniyle Etiyopya Başbakanı'nı tebrik etti.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI SİLVA ANTALYA'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı kabul etti.