Bütün dünya buna inansa

Emine Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışına ilişkin paylaşım yaptı. Zirvenin iklim adaletini esas alan ve doğanın korunmasını önceleyen sonuçlar üretmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin önemli bir iklim diplomasisi buluşmasına ev sahipliği yaptığını belirtti.
'GURURUNU YAŞIYORUZ'
Türkiye olarak, iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Emine Erdoğan, "Ülkemize teşrif eden devlet ve hükümet başkanları ve eşleri ile COP31 Liderler Zirvesi'nin açılış töreninde bir araya geldik. Zirvenin, iklim adaletini esas alan, doğanın korunmasını önceleyen ve küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandıran sonuçlar üretmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
KONUKLARA YAKIN İLGİ
ZİRVE gündemi yoğun olan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi . Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi, sohbet etti. Öte yandan, Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile de bir araya geldi. Ünlü isimlerle sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katılımları için teşekkür etti.
İKLİM MÜCADELESİNE PARLAMENTER İMZA
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, TBMM ile Parlamentolar Arası Birlik iş birliğinde 16 Kasım'da parlamenter toplantı gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki toplantıda sıfır atık, metan emisyonlarının azaltılması ve iklim finansmanı başta olmak üzere küresel iklim mücadelesinin yol haritası ele alınacak. Görüşmelerde, küresel iklim taahhütlerinin ulusal politikalara dönüştürülmesinde parlamentoların yasama, bütçe ve denetim yetkileri masaya yatırılacak. Toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadelede somut parlamenter adımların atılmasına yönelik sonuç deklarasyonu da kabul edilecek. COP31'in "diyalog, uzlaşı ve eylem" yaklaşımına katkı sunması hedeflenen toplantıya çok sayıda ülkeden meclis başkanı ve başkan yardımcısının katılması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN İKLİM VİZYONU ANLATILDI
ANTALYA'DA COP31'i izleyen yazarımız Gonca Elibol izlenimlerini aktardı. Elibol, "Dünyanın en büyük zirvesinin gerçekleştirildiği Antalya'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde COP31 Liderler Zirvesi düzenlendi. Zirveye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra 95 ülkeden 102 lider katıldı. Açılış programında Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Guterres ve Bakan Kurum birer konuşma yaptı. Programda Anadolu Ateşi Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunlarını tek bir koreografide sergilendi. Türkiye'nin baştan bu yana söylediği "UYGULAMA COP'U" mesajı dünyaya etkili bir filmle anlatıldı. Zirvenin şarkısı "Let's COP" da liderlerin beğenisine sunuldu" ifadelerini kullandı.
'ORTAK AKIL HEPİMİZİN ÇIKARINA'
COP31 Liderler Zirvesi kapsamında açılış konuşması yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyanın birçok noktasında iklim krizinin büyük felaketleri beraberinde getirdiğini vurguladı. Bakan Kurum, "Suyun, gıdanın, afetlerin ve iklim risklerinin sınır tanımadığı alanlarda rekabet olmaz! Ortak akıl geliştirmek hepimizin çıkarınadır" dedi. Dünyaya seslenen Kurum, "Gelin bugünün işaretlerinden yarının ihtiyaçlarını okuyalım. Çocuklarımıza kararlarımızı anlatacağımız değil, sonuçlarını yaşayacakları bir gelecek bırakalım" şeklinde konuştu.
KARBONSUZLAŞMAYA 5 MİLYAR EURO YATIRIM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 kapsamında düzenlenen Küresel Finans Zirvesi'nde, Türkiye'nin yeşil sanayi dönüşümü için Glasgow Net Sıfır Finans İttifakı (GFANZ) ile mutabakat zaptı imzalanacağını açıkladı. Dünya Bankası ile 1 milyar doların üzerinde finansman sağlandığını belirten Kacır, EBRD, Dünya Bankası ve IFC iş birliğiyle kurulan Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun (TIDIP), 2030'a kadar 5 milyar euronun üzerinde yatırım ve yıllık 20 milyon tonun üzerinde emisyon azaltımı hedeflediğini söyledi.