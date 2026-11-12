Haberler Gündem Bütün dünya buna inansa Bütün dünya buna inansa Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi’ne ilişkin paylaşımda bulundu. Zirvenin açılış töreninde devlet ve hükümet başkanları ile eşleriyle bir araya geldiklerini belirten Emine Erdoğan, zirvenin iklim adaletini esas alan sonuçlar üretmesini temenni etti HABER MERKEZİ









Emine Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışına ilişkin paylaşım yaptı. Zirvenin iklim adaletini esas alan ve doğanın korunmasını önceleyen sonuçlar üretmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin önemli bir iklim diplomasisi buluşmasına ev sahipliği yaptığını belirtti. 'GURURUNU YAŞIYORUZ'

Türkiye olarak, iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Emine Erdoğan, "Ülkemize teşrif eden devlet ve hükümet başkanları ve eşleri ile COP31 Liderler Zirvesi'nin açılış töreninde bir araya geldik. Zirvenin, iklim adaletini esas alan, doğanın korunmasını önceleyen ve küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandıran sonuçlar üretmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

KONUKLARA YAKIN İLGİ

ZİRVE gündemi yoğun olan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi . Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi, sohbet etti. Öte yandan, Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile de bir araya geldi. Ünlü isimlerle sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katılımları için teşekkür etti.