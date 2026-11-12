Güney Kıbrıs’a soğuk duş

TARİHİ COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile tüm ülke liderlerini tek tek karşıladı. Karşılama alanına sırayla gelen ülke liderleri, hem Erdoğan hem de Guterres ile samimi pozlar verdi. COP31'de karşılamada sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'e geldiğinde ise tarihi görüntüler ortaya çıktı. Başkan Erdoğan alandan ayrılarak Hristodulis'i karşılamada yer almadı. Büyük şaşkınlık yaşayan Hristodulis, bir süre Guterres ile ayak üstü konuşarak durumu anlamaya çalıştı.