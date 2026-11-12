Karabağlı’nın ‘başkanlık’ takıntısı EBSO’yu gerdi

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanlığı'na Mustafa Karabağlı'nın seçilmesinin ardından odada başlayan değişim süreci sürüyor. Uzun yıllardır sanayi odası başkanlığını yürüten Ender Yorgancılar'ın koltuğuna oturan Karabağlı odayla birlikte vakıf ve bağlı şirketlerde de revizyona başladı. Bu kapsamda oda yönetiminden beş, meclis üyelerinden de beş kişinin seçildiği toplam 11 kişinin yer alacağı Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı'nda (EBSOV) değişime gidildi. Karabağlı tüzük gereği vakfın başkanı da olurken yönetim yeniden şekillendi. ADAYLIKLARA TEPKİ VERDİ

GEÇTİĞİMİZ günlerde olağanüstü olarak gerçekleştirilen vakıf mütevelli toplantısının kapalı bölümünde kriz yaşandığı ortaya çıktı. Mütevelli Heyet Başkanı Fatih Aracı başkanlığındaki toplantıda seçim yapmak üzere divana Gürcan Ekler ve Atilla Şensoy seçildi. Divan'ın seçimi yönetmeye başlaması üzerine katılımcılara belirlenen yerlere aday olup olmadıkları soruldu.

"ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

USULEN yapılan çağrıya Ender Yorgancılar döneminden bu yana EBSOV'da sayman üye olarak görev yapan yönetim kurulu üyesi Cengiz Kocagil aday olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine salonda bulunan hukukçular EBSO yönetiminden beş kişinin yönetim kurulu ortak kararıyla, meclis üyesi olan beş kişinin ise doğrudan kendi isteğiyle aday olabileceğini anlattı. Başka bir yöntemin usul ve yönetmeliklerde bulunmadığının altı çizildi. Kocagil'e yapılan teknik bilgilendirme sürerken toplantıda bulunan EBSO Başkanı Mustafa Karabağlı duruma, adaylıklara tepki gösterdi. Kimsenin kendi başına belirlenen yerlere aday olamayacağını vurgulayan Karabağlı yeni dönem çalışma sistemine vurgu yaptı. Karabağlı'nın beklenmeyen refleksi karşısında Kocagil ve salondakiler duruma şaşırdı. Kocagil'in kendisine ismiyle hitap etmesi üzerine Karabağlı'nın, "Bana burada ya da başka yerde ismimle hitap edemezsiniz. Bana 'başkanım' diyeceksiniz. Artık EBSO eskisi gibi olmayacak. Yeni dönemde çalışma sistemini ve yöntemimizi de herkes görecek" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

BU sözler toplantıya gölge düşürürken, Karabağlı'nın ortamı geren sözlerinin üyeler tarafında da hoş karşılanmadığı iddia edildi. Öte yandan sanayicilerin bulunduğu WhatsApp gruplarında da uzun süredir tartışmanın devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çakan'ın Dikili'de bulunan tarım ihtisas organize sanayi bölgesi yönetim kurulu toplantısında Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'a saldırdığı ifade edilmişti.