Kreş seferberliği başlıyor

'İLK DEFA DEVREYE ALIYORUZ'

GÖKTAŞ, "Kreş seferberliğiyle, çocuk bakım hizmetlerine erişimi tüm Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz. 150 ve üzeri tüm konut projelerinde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu hale getirdik. Denetimimizdeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğumuz yararlanıyor. 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa teşvik paketini devreye alıyoruz" dedi. "Aile ve Gençlik Fonunda bu yıl gelir şartını esneterek 18-25 yaş aralığındaki çiftlerimiz için 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için 200 bin liraya çıkardık" ifadelerini kullanan Bakan Göktaş, "Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projemizle koruyucu aile hizmetimizi 22 kat artırdık" diye konuştu.

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