Kutudan hayali çıktı

ESRA Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programının 46. Bölüm yarışmacısı 29 yaşındaki İhsan Sözal oldu. İlk turda 3 mavi ve 1 sarı kutu açtırarak yarışmaya iyi bir başlangıç yaptı. 2. ve 3. Turda 1.000.000 TL ve 2.000.000 TL'lik kutuları açtırdı. Tablosunda iki adet 5.000.000 TL hala durduğu için teklife "Yokum" diyerek yarışmaya devam etti. 1. ve 5. Turların başında açtırdığı 750.000 TL ve 3.000.000 TL sonrasında hayal kırıklığı yaşasa da para ağacında iki tane 5.000.000 TL'nin bulunmasıyla büyük ödül umudunu korudu.

KARDEŞİNİ DİNLEDİ

2. Turda teklif öncesinde ilk 5.000.000 TL'ye veda eden İhsan, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bankanın İhsan'a bu turdaki teklifi 800.000 TL oldu. Kız kardeşinin telefonla yayına bağlanıp "Bu teklifi kabul et!" demesi üzerine daha fazla riske girmek istemeyen İhsan, hayalleri için bankanın teklifine "Varım" dedi. Devam etseydi ne olacaktı? sorusuna cevap bulmak için açtırdığı kutularda ise son 5.000.000 TL'yi buldu. Bu durumda bankanın teklifi 72.000 TL olacaktı. Kendi kutusunda 100.000 TL bulunan İhsan, doğru zamanda durarak yarışmadan kazançlı ve büyük bir mutlulukla ayrıldı.