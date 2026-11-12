Liderlerle ikili görüşme

ZİRVEYE katılan devlet ve hükümet başkanlarından bazıları Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ermenistan Başbakanı Paşinyan oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında diplomasi trafiğini sürdürmeyi de ihmal etmedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul eden Erdoğan, daha sonra Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile görüştü.