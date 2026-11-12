“Tuğyan’ın suçu üzerime atabileceğinden korktum”

YALOVA'DA şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un (52) ölümüne ilişkin 'yalan tanıklık' suçlamasıyla hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen Sultan Nur Ulu'nun (25) yargılanmasına başlandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit edip baskıladığını belirten Ulu, "Tuğyan'dan uzaklaştığımda emniyette her şeyi anlattım. Suçu benim üzerime atabileceğinden korktum" dedi. Mahkeme, Ulu hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve talep edilen dosyaların beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.