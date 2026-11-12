VakıfBank’tan ekonomiye dev finansman

VakıfBank, Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle şirketlerin ve kamu kurumlarının döngüsel ekonomiye geçişini desteklemek üzere Döngüsel Değer Finansman Paketi'ni hayata geçirdi. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş tarafından imzalanan stratejik iş birliği kapsamında, kaynak verimliliğinden geri dönüşüme, yeniden kullanımdan üretim süreçlerinin dönüşümüne kadar geniş bir alandaki yatırımlara finansman sağlanacak. Paketle ilk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. VakıfBank, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen finansman çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle geliştirilen Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi kapsamında üretim ve iş süreçlerini döngüsel ekonomi anlayışı doğrultusunda dönüştürmek isteyen işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik farklı finansman seçenekleri sunuluyor. Kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması, ürün ve malzemelerin ekonomik sistem içerisinde daha uzun süre değerlendirilmesi ve geri kazanılabilir kaynakların yeniden ekonomiye kazandırılması destekleniyor.

'YATIRIMLARI DESTEKLİYORUZ'

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, sürdürülebilir finansman yaklaşımını, Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı stratejilerinin önemli bir parçası olarak ele aldıklarını belirterek şunları söyledi: "Biz kalkınmayı, bugünün finansman ihtiyacını karşılamanın yanında ülkemizin kaynaklarını koruyan ve üretimin geleceğini güçlendiren uzun vadeli bir süreç olarak görüyoruz. Hammaddeden doğal kaynaklara, üründen üretim için harcanan emeğe kadar sürecin her aşamasında önemli bir ekonomik değer bulunuyor. Kaynakların daha verimli kullanılmasını, ürünlerin ekonomik ömrünün uzamasını ve üretimde ortaya çıkan değerin mümkün olduğunca sistem içerisinde korunmasını sağlayan yatırımları desteklemeyi önemsiyoruz. VakıfBank olarak bu dönüşümün finansman tarafında güçlü bir sorumluluk üstleniyoruz. 2026 yılının ilk yarısında uluslararası piyasalardan toplam 7,1 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağlarken, sürdürülebilir finansmanın toplam uluslararası finansmanımız içindeki payını yüzde 38 seviyesine taşıdık. Mayıs ayında ise 18 ülkeden 44 bankanın katılımıyla 1,2 milyar dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine imza attık."

KÜRESEL BİR VİZYONA DÖNÜŞTÜ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş konuşmasında sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünde finansmanın rolüne dikkat çekti. Ağırbaş, "Çünkü sıfır atık meselesi, artık yalnızca bir çevre politikası değildir. Enerjiyi, suyu, ham maddeyi ve emeği daha verimli kullanmak; daha az kaynakla daha fazla değer üretmek ve atığı yeniden ekonomiye kazandırmaktır. Daha da önemlisi, bu dünya bize gelecek nesillere aktarmamız gereken bir emanettir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle bugün ülkemizin sınırlarını aşan küresel bir vizyona dönüşmüştür" dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜME BÜYÜK DESTEK

VAKIFBANK, Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı stratejisi doğrultusunda hazırladığı Geleceğe Değer Paketi ile işletmelerin yeşil ve dijital dönüşümüne 12 finansman ürünüyle destek veriyor. COP31 öncesinde lansmanı yapılan paketle Banka, 50 milyar TL finansman sağlamayı hedefliyor. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, "Ölçmek, yol göstermek, finanse etmek ve etkiyi izlemek; Geleceğe Değer anlayışımızın özü budur" dedi. Geleceğe Değer; işletmelerin enerji ve kaynak kullanımını iyileştiren, üretim süreçlerini dijitalleştiren, ihracatta dönüşüme hazırlığını destekleyen ve yatırımlarını çevresel risklere karşı güçlendiren çözümleri aynı çatı altında bir araya getiriyor. İşletmelere yatırımın niteliğine göre yatırım kredisi, proje kredisi ve tamamlayıcı işletme ihtiyaç kredisi seçenekleri sunuluyor. Arslan, "Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı anlayışımızla, ülkemizin kalkınma yolculuğunda fark oluşturan her alanda yer almayı ve bu yolla ülkemize değer katmayı vizyon edindik. İmalatçının, üreticinin, sanayicinin, ihracatçının, kadın ve genç girişimcilerin ana bankası olma hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlayışla finansmanı; üretime, istihdama, verimliliğe ve rekabet gücüne katkısıyla birlikte ele alıyoruz" diye konuştu.

'REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ'

"TÜRKİYE'NİN üretimdeki gücünü geleceğe taşımak için KOBİ'lerimizin yeşil dönüşümünü desteklemeliyiz" diyen Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise, "İşletmelerimizin daha az enerjiyle, kaynaklarını daha verimli kullanarak üretmesi, hem maliyetlerini azaltacak hem de rekabet gücümüzü artıracaktır. Bu nedenle yeşil dönüşümü, üretimimizin ve ihracatımızın geleceği açısından önemli bir yatırım alanı olarak görüyoruz" şeklinde konuşan Özegen, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Finansman imkânlarını üreticimizin ihtiyaçlarıyla buluşturabildiğimiz ölçüde, iklim hedeflerimizi somut yatırımlara dönüştürebiliriz. KGF olarak sorumluluğumuzun, işletmelerimizin bugünkü ihtiyaçlarını karşılarken yarına hazırlanmasına da katkı sunmak olduğuna inanıyoruz. VakıfBank ile güç birliğimizi bu anlayışla sürdürüyor, daha verimli üreten, daha güçlü rekabet eden ve sürdürülebilir büyüyen bir Türkiye için çalışıyoruz."

Lanse edilen ürünler

Paket kapsamında lanse edilen ürünler

-Yeşil Bina ve Sürdürülebilir Yapılar Kredisi

-Enerjim Doğadan Kredisi

-Orman Koruma Kredisi

-Vinov Green

-Mavi Finans Kredisi

-Üretimde Verimlilik Kredisi

-Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Uyum Kredisi

-Dijital Dönüşüm Destek Kredisi

-Kadına Değer Yeşil ve Dijital Dönüşüm Kredisi

-İhracatçılara Özel Yeşil Vize Kredisi

-İklime Dayanıklı Şehirler Kredisi-Afet Dirençli Yapılar Kredisi

-Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi