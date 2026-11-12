Yeni yılın kazanan sanatçıları belli oldu

YILBAŞI programları sayesinde kazançlarını bir gecede ikiye katlayan ünlülerin, 2027 yılı için konser ücretleri belli oldu. Kıbrıs'ta yaşanacak müzik ziyafetinde Kenan Doğulu, 25 milyon TL alacak. Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta ayrı ayrı otellerde sahneye çıkacak ünlü isimler arasında yer alıyor.

ŞARKI BAŞINA 830 BİN

Üç sanatçı da Yavru Vatan'da vereceği konserlerde 2 saat karşılığında 25'er milyon lira kazanacak. Böylece repertuarlarında 30 şarkı olan sanatçılar, şarkı başına 830 bin TL almış olacak. Kıbrıs'ta çıkacak sanatçılardan Hadise 22 milyon 600 bin TL, Gülşen 20 milyon TL, Sibel Can 15 milyon TL alacak. İstanbul'da çıkacak sanatçılardan Edis 20 milyon TL, Funda Arar:12 milyon 500 bin TL alacak.