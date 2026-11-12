Zeytin ağacı ile dünyaya mesaj

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antalya EXPO alanında ağaçlandırma etkinliğine katıldı. Erdoğan ve Guterres, zirve alanına birlikte barışın sembolü olan "zeytin" fidanı dikti. Erdoğan, açılış konuşmasında da İsrail'in Gazze'de zeytin ağaçlarına da katliam uyguladığını hatırlattı. Ev sahibi ülke olarak katil İsrail'i COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etmeyen Türkiye, Gazze hassasiyetiyle de küresel kamuoyunun gönlünü fethetti. Halka açık olan Yeşil Bölge'deki en büyük salona "Gazze Salonu" adı verildi. Gazze Salonu'nda 5 bin kapasiteye sahip olduğu açıklandı.