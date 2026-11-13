“Antalya’da tarihi kararlara imza atmayı hedefliyoruz”

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen zirvede tarihi kararlara imza atmayı hedeflediklerini söyledi. COP31'e iki günde 100 bin kişinin kayıt yaptırdığını belirten Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede alınacak kararların uygulamaya geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Kurum, "Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda bizler de sizlerle birlikte COP31'de tarihi kararlara imza atmak istiyoruz" dedi. Kurum, temiz enerji, yeşil sanayi, sıfır atık, metan azaltımı, dirençli şehirler ve gıda güvenliği gibi 10 başlıkta ölçülebilir hedefler belirlediklerini ifade etti. Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından iki yılda 455 bin konut, köy evi ve iş yerinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.