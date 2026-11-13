‘Güçlü değer zinciri gıda güvenliğinin garantisidir’

ANTALYA'DA düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı - COP31'de "İklim Destekçisi" olarak yer alan Yaşar Holding, Pınar markası ile öncülük ettiği tarıma dayalı sanayide gıda ekosistemlerinin iklim dayanıklılığını artırma konulu bir panel gerçekleştirdi. Panelde gıda güvenliği, teknoloji kullanımı ve yapay zeka sistemlerinin entegrasyonu, kadınlara ve genç çiftçilere yönelik kapasite geliştirme programları, gıda israfının boyutunun iklime etkisi ve iklim finansmanı konuşuldu. Pınar Et ve Çamlı Yem Besicilik Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir, "Bugün dünyada giderek daha fazla önem kazanan "Tek Sağlık" yaklaşımı, insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu anlatıyor. Tarlada sağlıklı tohumla, merada sağlıklı hayvanla ve bunları besleyen sağlıklı bir çevreyle gıda güvenliğini güçlendireceğimize inanıyorum" dedi.

YEŞİL SANAYİLEŞMENİN ÖNEMİ

YEŞİL Sanayileşme alanında düzenlenen "Geleceği Beslemek: İklime Dayanıklı Gıda Ekosistemleri için Tarımsal Sanayide Dönüşüm" paneli, Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık'ın oturum başkanlığında gerçekleştirildi. Panelde, Pınar Et ve Çamlı Yem Besicilik Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Dellal, tabit & agriGo.ai Kurucu Ortağı Tülin Akın, FAO Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu ve EBRD Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez konuşmacı olarak yer aldı. Hüseyin Demir, konuşmasında, Yaşar Topluluğu'nun kurucusu Selçuk Yaşar'ın, çiftçiye alım garantisi vererek Türkiye'nin ilk sözleşmeli hayvancılık sistemini hayata geçirdiğini ve bölgesel kalkınma modeli olarak sektörlere örnek olduğunu vurguladı. Demir, Yaşar Topluluğu'nun kuruluşundan bu yana ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarıyla sektörlerine örnek olduğu ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağladığını belirterek, "Pınar Et ve ve Çamlı Yem Besicilik şirketleri ile Yaşar Topluluğu tarımsal sanayiye yön veren önemli bir oyuncu haline geldi. Güçlü bir değer zincirini gıda güvenliğinin garantisi olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımıza tüm paydaşlarımızı da dahil ederek gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunmak için çalışıyoruz" dedi.