Güleryüz hakkında tedbir talebi istendi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında İzmir'de Üçyol - Buca Metro Hattı'nın yapımını üstlenen Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tahir Güleryüz hakkında tedbir kararı istediği belirtildi. Yaşanan gelişme üzerine şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şirketimizin mal varlığı, banka hesapları, iştirakleri veya ticari faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlama ve tedbir kararı bulunmamakta" ifadesine yer verildi. Ayrıca, tüm projelerin, mevcut iş programlarının planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı.