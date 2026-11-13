Kedinin gözünden COP31 Zirvesi

DÜNYA, iklim krizine çözüm aramak için Antalya'da buluştu. Türkiye, dev organizasyon COP31'in ev sahipliğini üstlendi. Zirvenin düzenlendiği alan, bu kez çok sevimli bir perspektifle görüntülendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31, Antalya'da liderler zirvesiyle devam ediyor. COP31'in düzenlendiği alan ise yerli ve yabancı birçok yetkili ile basın mensubunun ziyaretleriyle dolup taşıyor. Sosyal medyada Türkiye'nin adeta simgesi haline gelen kediler de COP31'in düzenlendiği alanda gezip dolaşıyor. COP31'in sosyal medya ekibi, o kedilerden birine taktığı kamerayla alanı gezdirdi. Kedinin kamera ile alanı gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan sevimli görüntü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.