Kış çayından böcek larvası çıktı

ADÜ ve Mersin Üniversitesi akademisyenlerinin ortak araştırması, aktarlarda satılan kış çaylarının içeriğine ilişkin dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilen bitki çaylarının içerikleriyse Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Mersin Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin yaptığı bilimsel bir araştırmaya konu oldu. 15 farklı aktardan alınan 11 bitki çayı üzerinde yapılan incelemelerde kuş tüyü, böcek larvası, böcek yumurtası, taş ve mantar bulaşması gibi istenmeyen maddeler tespit edildi.

FARKLI BİTKİLER BULUNDU

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Mersin Üniversitesi akademisyenlerinin ortak yürüttüğü çalışmada, 15 farklı aktardan temin edilen 11 ayrı kış çayı incelendi. Araştırmada ADÜ Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Tülay Çelik ve Doç. Dr. Özlem Sultan Astantürk de görev aldı. Mersin Üniversitesinden Dr. Muhyettin Şentürk'ün de yer aldığı çalışmada, ürünlerin etiket bilgileri ile paketlerin içerisindeki bitkilerin uyumu değerlendirildi. İncelemelerde bitki karışımlarında bulunmaması gereken çeşitli maddeler tespit edildi. Kuş tüyü, hayvan ve böcek larvaları, böcek yumurtaları, taş ve ip gibi yabancı materyallerin yanı sıra mantar bulaşması ve etikette belirtilmeyen farklı bitki türlerine de rastlandı.