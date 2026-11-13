Kurtulmuş ve Tekin’den Devlet Bahçeli’ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Kurtulmuş'u uğurladı. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bahçeli'ye günün ikinci ziyareti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Bakan Tekin'in, Bahçeli'nin vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziye dileklerini ilettiği, Bahçeli'yi kızının düğününe davet ettiği öğrenildi. Bakan Tekin'in bakanlıkça temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik hazırlanan 'Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu' ile 'Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu' kitaplarını takdim ettiği belirtildi.