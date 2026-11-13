Türkiye’ye 5.1 milyar dolar yatırım finansmanı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Türkiye'ye 5,1 milyar dolarlık finansman desteği sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası arasında toplam 10 anlaşmaya imza atıldı. İmza töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, anlaşmaların Türkiye'nin yeşil dönüşümüne ve ekonomik dayanıklılığına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin projelerini hazırlayıp finansmanını sağladığını vurgulayan Bakan Şimşek, "Sadece anlaşma imzalamakla kalmıyoruz, daha yeşil ve dayanıklı bir ekonomi inşa ediyoruz. Bu projeler istihdam yaratacak ve ekonomimizi güçlendirecek. Şimdi sıra hayata geçirmekte" dedi.

50 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Türkiye'nin 2023'ten bu yana uluslararası kalkınma ortaklarından yaklaşık 50 milyar dolarlık dış finansman sağladığını hatırlatan Mehmet Şimşek, bu kaynağın deprem bölgesinin yeniden inşası, demir yolu ve yenilenebilir enerji projeleri, sanayide karbonsuzlaşma, depreme dayanıklı hastaneler, ihracatçılar ve KOBİ'ler için kullanıldığını söyledi. Şimşek, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının sürdüğünü, sanayinin yüksek katma değerli üretime yönelmesinin önem taşıdığını ifade etti. Çok taraflı kalkınma bankalarının desteğinin büyük ölçekli yatırımların hayata geçirilmesinde kritik rol oynadığını kaydetti.

'SOMUT YATIRIMLARA DÖNÜŞMELİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da COP31 kapsamında yaptığı konuşmada, iklim hedefleriyle kalkınma önceliklerinin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında taahhütlerin somut yatırımlarla sonuca dönüşmesi gerektiğini belirten Yılmaz, ülkelerin iklim planlarının finansmanla desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Türkiye olarak iklim hedefleriyle kalkınma önceliklerinin birbirini desteklemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.