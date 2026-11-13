Vakıfbank ve KfW’DEN yeşil dönüşüme dev katkı

VAKIFBANK, Türkiye'nin enerji ve sanayi sektörlerinin yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla Alman Kalkınma Bankası KfW ile mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında imzalanan mutabakat zaptı, tarafların Türkiye'de yerleşik şirketlerin iklim dostu yatırımlarına yönelik 250 milyon Euro'ya kadar finansman imkânlarını değerlendirme yönündeki ortak iradesini ortaya koyuyor. Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla iş birliklerini derinleştirmeye devam eden VakıfBank, Almanya'nın kalkınma bankası Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ile iklim finansmanı alanında yeni bir adım attı. Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında iki kurum arasında mutabakat zaptı imzalandı. İşbirliğiyle, Paris Anlaşması'nın hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin enerji ve sanayi sektörlerinde yeşil dönüşümün ve karbonsuzlaşma sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor. Mutabakat zaptı kapsamında KfW, Türkiye'de yerleşik şirketlerin gerçekleştirdiği iklim dostu yatırımların yeniden finansmanı için Vakıf- Bank'a 250 milyon Euro'ya kadar kredi finansmanı sağlamayı hedefliyor. Taraflar, Almanya ve Avrupa Birliği kaynaklı mal, hizmet ve yatırımları içeren projelerin yanı sıra Türkiye'nin ihracat sektörlerinde sürdürülebilir tedarik zincirlerini ve yeşil enerji dönüşümü için kritik teknolojilerin üretimini destekleyen projelere odaklanmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "VakıfBank olarak uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla ilişkilerimizi ülkemizin üretim kapasitesini ve sürdürülebilir büyümesini destekleyen stratejik ortaklıklar olarak görmekteyiz. COP31 kapsamında KfW ile imzaladığımız mutabakat zaptı da bu yaklaşımımızın bir başka yansımasıdır. 250 milyon Euro'ya kadar finansman imkânlarını değerlendirmeye yönelik ortak niyetimizle enerji ve sanayi sektörlerindeki iklim dostu yatırımları desteklemeyi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ticari ve ekonomik bağların yeşil dönüşümde yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. Yenilenebilir enerji ve elektrik şebekelerine yönelik yatırımlar, yeşil teknolojiler açısından önemli bir potansiyel sunarken Türkiye'nin sanayi kapasitesi ve Avrupa pazarlarıyla bütünleşmesi de bu iş birliğinin değerini artırıyor. Ortak ekonomik önceliklerimize katkı sağlayacak somut projeler aracılığıyla KfW ile ortaklığımızı derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

DÜŞÜK KARBONLU ÜRETİM

İşbirliğinin öncelikli alanlarına değinen Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeşil dönüşümü yalnızca enerji kaynaklarının değişimi olarak değil, üretimden ticarete ekonominin tüm alanlarını kapsayan stratejik bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda sanayimizin karbon emisyonlarını azaltacak, ihracatçılarımızın uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uyumunu kolaylaştıracak ve enerji dönüşümünde ihtiyaç duyulan teknolojilerin ülkemizde üretilmesine katkı sağlayacak yatırımlara öncelik veriyoruz. Bu yatırımlarla Türkiye, Almanya ve Avrupa Birliği arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirirken işletmelerimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Mutabakat zaptı, finansman iş birliklerine yönelik ortak irademizi ortaya koyuyor. Gerekli değerlendirme ve onay süreçlerinin ardından iş birliğinin kapsamı ve finansman koşullarının netleştirilmesi bekleniyor. VakıfBank olarak söz konusu süreci, uluslararası finansman kuruluşlarıyla ilişkilerimizi daha da güçlendirmek ve ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak yeni kaynaklara erişimi artırmak açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Gelecekte somut projelere dönüşmesini arzu ettiğimiz iş birliğimize sundukları yapıcı yaklaşım ve değerli katkılar dolayısıyla KfW'ye ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." KfW Bankacılık Grubu CEO'su Stefan Wintels, Mutabakat Zaptı hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlenen COP31 kapsamında Vakıf- Bank ile 13 yıl önce kurduğumuz iş birliğini yenilemekten memnuniyet duyuyoruz. Mutabakat zaptının imzalanmasıyla iklimin korunması alanında birlikte çalışma niyetimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Öngörülen yeni finansman; KOBİ'ler, kurumsal şirketler ve enerji üreticileri dâhil olmak üzere VakıfBank müşterilerine yönelik iklim finansmanına odaklanacaktır. Her iki banka da Türkiye, AB ve Almanya'nın ortak ekono- mik çıkarlarını ilerleten proje- lere öncelik verecektir."