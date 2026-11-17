Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlıkta HGS'ye ilişkin açıklama yaptı. Son günlerde otoyol geçiş ücretleri ve HGS noktasında basında ve sosyal medyada bazı konuların gündeme geldiğini ifade eden Uraloğlu, süreci hem Bakanlık hem de Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) olarak yakından takip ettiklerini söyledi.





Uraloğlu, otoyol geçişlerinde HGS etiketi ve plaka olmak üzere iki şekilde tanımlama yapıldığını ve gerekli ücretlendirmelerin de bu tanımlama üzerinden gerçekleştiğini ifade etti. HGS'si olmadığı durumlarda plaka üzerinden aracın tespit edilebildiğini belirten Uraloğlu, "Eskimiş etiketler ya da kirlenmiş, deforme olmuş plakalar varsa bu noktada bazı zorluklar yaşadığımız da oluyor. Mevcut sistemin yapay zeka destekli algılamasıyla beraber o plakayı tahmin ediyoruz, ona göre işlem yapıyoruz. Eğer burada bir yanılgı var ve bize bildirilmişse geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim." dedi.



"VATANDAŞTAN BEKLENTİMİZ, BİLDİRİMLERİMİZ ÜZERİNE GEREĞİNİ YAPMASI"

Bakan Uraloğlu, ihlalli geçiş söz konusu olduğunda 15 gün içinde vatandaşlara sisteme kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden SMS ile bildirim yapıldığını, bunun bakiyenin yetersiz olması durumunda da gerçekleştiğini söyledi. Vatandaşlara, tanımlı plakaya ait telefon numaralarını e-Devlet veya HGS sistemleri üzerinden güncelleme çağrısı yapan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Biz 15 gün içinde gerekli bildirimi yaptık, eğer vatandaşımızın eksik bakiyesi varsa veya plakası hiç HGS abonesi olmamışsa, 'süre geçti, sen geçemezsin' demiyoruz. 15 gün içinde bir HGS hesabı açar öderse yine hiçbir problem yok. Bunlar olmadı, 15. günden 45. güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Yani vatandaşımız 45. güne kadar eğer öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu. 46. günden sonra özellikle kamu-özel işbirliği otoyollarında vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci yine durdurmayı maksatlıyoruz.