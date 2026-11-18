AFAD koordinasyonunda deprem uzmanlarından oluşan 20 kişilik ekip, 6 Şubat depremlerinde kırılmayan Suriye'deki fayları mercek altına aldı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar koordinatörlüğünde aralarında DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in de yer aldığı uzmanlar, Ölü Deniz Fayı ile bağlantılı Yesemek, Hacıpaşa ve Reyhanlı fayları ile Suriye'deki Afrin, Sarmada ve Armanaz faylarını inceledi. Çalışma ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sözbilir, "Faydan örnekler toplayacağız. Elde edeceğimiz verilere göre fayların eski depremlere ait kayıtları ortaya çıkacak" dedi.