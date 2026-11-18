MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Türk devleti ve Türk milleti için bütün dünya dinamiklerinin yerinden oynadığı, jeopolitik kırılmaların birbiri ardına yaşandığı bu dönemlerde bizim açımızdan gelecek yüzyılın ruhuna uygun konum almak bir zorunluluktur" dedi. İsrail'in 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarının devam ettiğini hatırlatan Bahçeli, "Bu kötülük insanlığa açılmış bir savaştır. Hedefi açık ve ortadadır. Müslüman kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, anılarımızın, mabetlerimizin yani tarihsel hafızamızın olduğu bu bölge huzura kavuşmadıkça, bizim huzurlu ve mutlu olmamız imkansızdır" dedi.