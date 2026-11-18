İZMİR'İN Çeşme ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli ile 3 organizatör, 2 ayrı lüks yatla Yunanistan'a kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan ekipler, aranan şüphelilerin teknelerle Yunanistan'a kaçırılacağını belirledi. Ekipler, dün Çeşme Marina'da hareket etmek üzere olan 2 lüks yata operasyon düzenledi. 'Uyuşturucu satmak' suçundan aranan G.A. (28), çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E.D. (33), 'Kasten öldürme' ve çeşitli suçlardan aranan E.E.A. (24), 'Yağma' ve 'Suç örgütü üyeliği'nden aranan M.E.O. (21), İstanbul'da 'Kasten öldürme' suçundan aranan C.B. (35), çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B. (30) ve 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından aranan U.Y. (38) ile organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAHLARA EL KONULDU

Teknelerdeki aramalarda 2 tabanca, 6 şarjör ve 98 mermi ele geçirildi. Organizatörler hakkında TCK 283'üncü maddesini içeren 'Suçlu kayırma' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından adli işlem yapıldı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.