CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kirli siyasetçi varsa bu parlamentoda, bu yolsuzluğa bulaşmışsa onun da adının deklare edilmesi lazım. Bu parlamentonun dışına çıkarılması lazım. Çünkü burası Gazi Meclis'tir. Bu Meclis'te yolsuzluk yapanların, hırsızlık yapanların, yetimin hakkına el uzatanların yeri yoktur" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, temiz siyaset yapacaklarını belirterek, "Boğazınızdan aşağı haram lokma inmediyse bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Temiz siyaset yapacağız. Bu çatının altında yolsuzluk yapanlara yer olmaması lazım. Temiz siyaset olması lazım, ahlaklı siyaset olması lazım. Halkın sorunlarını düşünen ve o çözümleri üreten bir iradenin bu çatının altında olması lazım. Çünkü burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ama bu Meclis'i gerçek anlamda Meclis yapacak olan da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Mustafa Kemal'in Meclisi yapacağız burayı" diye konuştu.