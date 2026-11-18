OSMANİYE'NİN Düziçi ilçesinde zeytin hasadından dönen işçilerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza, Berke Baraj yolu Gökçayır köyü Tabaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin hasadından dönen işçilerin bulunduğu iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu öğrenildi.