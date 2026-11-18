COP31'DE tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörünün yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla 400 milyon dolarlık uluslararası fon oluşturulması kararlaştırıldı. Dünya Bankası öncülüğünde kurulan D-TAFS fonu, Türkiye, Fas ve Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilerin karbonsuzlaştırma yatırımlarına finansman sağlayacak. İlk aşamada 225 milyon dolara ulaşması, yeni yatırımcılarla 400 milyon dolara çıkarılması hedeflenen fonla enerji verimliliğinin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve istihdamın korunması amaçlanıyor.