VAKIFBANK, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile toplam 500 milyon dolar tutarında finansman anlaşmasına imza attı. 400 milyon doları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantili 20 yıl vadeli, 100 milyon doları ise ADB tarafından doğrudan sağlanan 5 yıl vadeli kaynak; deprem bölgesinin yeniden imarı, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekleyen VakıfBank, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile ilk finansman anlaşmasını hayata geçirdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında imzalanan anlaşma, ADB'nin kamu garantili ve doğrudan özel sektör finansman imkânlarını aynı finansman paketi kapsamında buluşturuyor. Anlaşma kapsamında, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle sağlanan 20 yıl vadeli 400 milyon dolarlık finansman, deprem bölgesinin yeniden imarı, kadınların ekonomik katılımının artırılması ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi amacıyla kullanılacak. ADB'nin özel sektör operasyonları kapsamında doğrudan sağlayacağı 100 milyon dolarlık finansman ise özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansmana erişimini güçlendirmeye odaklanacak.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "VakıfBank olarak, uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynakları yalnızca Bankamızın fonlama yapısını güçlendiren bir araç olarak değil, aynı zamanda ülkemizin öncelikli kalkınma alanlarına katkı sunan stratejik bir imkân olarak görüyoruz. Bu anlayışla uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla ilişkilerimizi her geçen yıl daha da derinleştiriyoruz. Asya Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiğimiz toplam 500 milyon dolarlık bu ilk finansman işlemi de söz konusu stratejimizin önemli bir yansımasıdır. Bu anlaşmanın bizim açımızdan en dikkat çekici yönlerinden biri, ADB'nin ilk kez hem kamu garantili hem de doğrudan özel sektör finansman mekanizmalarını aynı iş birliği çerçevesinde harekete geçirmesidir. Böylece farklı finansman yapılarının sunduğu imkânlardan yararlanarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara uzun vadeli ve hedef odaklı kaynak sağlayabiliyoruz. Özellikle 20 yıla ulaşan vadesiyle bu işlemi, Bankamızın uluslararası kalkınma finansmanı alanındaki güçlü konumunu pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendirmekteyiz."

TÜRK EKONOMİSİNE KATKI

Sağlanan finansmanın Türkiye ekonomisine sunacağı katkılara dikkat çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenen bir banka olarak kaynaklarımızı üretimin, yatırımın ve istihdamın en fazla ihtiyaç duyulduğu alanlara yönlendirmeye öncelik veriyoruz. Asya Kalkınma Bankası ile imzaladığımız bu anlaşma kapsamında bir taraftan depremden etkilenen bölgelerimizde güvenli, dayanıklı ve enerji verimli konutların inşasına destek olurken diğer taraftan kadın girişimcilerimizin finansmana erişimini artırmayı ve KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırmayı hedeflemekteyiz. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yaptığı bu önemli dönemde, çevresel ve sosyal etkisi yüksek böylesine kapsamlı bir finansman anlaşmasını hayata geçirmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Daha önce Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz işlemlerle oluşturduğumuz güçlü iş birliği ağını, Asya Kalkınma Bankası ile daha da genişletiyoruz." Asya Kalkınma Bankası'nın (ADB) kamu sektörü operasyonlarını temsilen anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ADB Orta ve Batı Asya Genel Direktörü Leah Gutierrez, şunları söyledi: "Bu finansman, ADB'nin Türkiye'nin afetlerin ve dışsal şokların etkilerini aşarak yeniden yapılanma sürecine destek verme konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Sağlanan kaynak, KOBİ'lere uzun vadeli finansman imkânı sunarken sürdürülebilir teknolojilere ve dayanıklılığı artıran uygulamalara yönelik yatırımları destekleyerek konut ve finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacaktır. ADB, VakıfBank aracılığıyla sağladığı bu uzun vadeli finansmanla, işletmelerin ve toplumların daha güçlü bir şekilde yeniden inşasına yardımcı olmakta, özel sektörün gelişimini desteklemekte ve gelecekte yaşanabilecek şoklara karşı hazırlık düzeyini güçlendirmektedir." Asya Kalkınma Bankası'nın (ADB) Özel Sektör Operasyonları Genel Direktörü Isabel Chatterton ise anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti: "Bu finansman, ADB ile Türkiye arasındaki güçlü iş birliğini ve 'Tek ADB' (One ADB) yaklaşımımızın sağladığı katma değeri ortaya koymaktadır. Kamu garantili ve özel sektör imkânlarını bir araya getirerek, özellikle kadın girişimciler ile depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren işletmeler için somut faydalar yaratacak uzun vadeli kaynakları harekete geçirebiliyoruz. VakıfBank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde ekonomik fırsatların artırılmasına, deprem sonrası toparlanma sürecinin desteklenmesine ve Türkiye ekonomisinin daha dayanıklı ve kapsayıcı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."