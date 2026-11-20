ANTALYA'DA devam eden COP31'de yeni örtü karar taslağını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefine bağlılıklarını yineleyerek, Antalya Mutabakatı'nı yarın genel kurulda ilan etmeyi hedeflediklerini söyledi. Kurum, "Çözüm çıkmadan masadan kalkmayacağız" dedi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) son günlerine girilirken, müzakerelerin sonuçlarını ve iklim hedeflerinin uygulanmasına yönelik yol haritasını içeren yeni örtü karar taslağı açıklandı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, taslağın henüz son şeklini almadığını vurgulayarak, tarafların uzlaşması halinde Antalya Mutabakatı'nı yarın düzenlenecek genel kurulda ilan etmeyi hedeflediklerini bildirdi. "1,5 derece hedefini korumak, hayatı korumaktır" Örtü karar taslağının temelinde Paris Anlaşması'na ve çok taraflı iş birliğine güçlü bağlılık bulunduğunu ifade eden Kurum, 167 tarafın yeni ulusal katkı beyanı sunmasının önemli bir ilerleme olduğunu söyledi. Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Kurum, "İlk sözümüz Paris Anlaşması'na ve 1,5 derece hedefine bağlılığımızdır. Bugüne kadar 167 tarafın yeni ulusal katkı beyanı sunması önemli bir ilerlemedir. Şimdi bu iradeyi daha hızlı ve daha güçlü adımlarla büyütmeliyiz. Çünkü 1,5 derece; toprağın ürün vermesi, kıyı şehirlerinin ayakta kalması, su kaynaklarının korunması ve çocuklarımızın daha güvenli bir dünyada büyümesi demektir. Sıcaklıktaki her küçük artış insanların omuzlarındaki yükü daha da büyütüyor. Bu nedenle 1,5 derece hedefini korumak, aynı zamanda hayatı korumaktır" şeklinde konuştu. Sıcaklık aşımının büyüklüğünü ve süresini sınırlamak için emisyon azaltımının hızlandırılması gerektiğine de dikkat çeken Kurum, toplumların iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılacağını ifade etti.