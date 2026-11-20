MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin küresel siyasetteki rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Türkiye yeni bir kutup başıdır. Türkiye ve Erdoğan görmezden gelinemez" diyen Bahçeli, APEC Zirvesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla dörtlü formatta yapılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Kısacası Türkiye'nin nüfuz alanı ve ekonomik-kültürel coğrafyası, siyasi coğrafyasının çok ötesindedir ve bu platformda ihmal edilecek bir ülke değildir. Küresel düzen ve uluslararası kuruluşlardaki çarpıklık, adaletsizlik giderilmek isteniyorsa "Dünya beşten büyüktür" diyerek ön alan Türkiye ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan görmezden gelinemez. Dünyaya huzur isteniyorsa, nükleerden gıda krizine birçok meselenin de ele alındığı vurgulanıyorsa, insani diplomasinin öncüsü, mazlumların şemsiyesi Türkiye yok sayılamaz. Bu nedenle bize göre böylesi bir tabloda Türk dünyası ve İslam dünyasının güvenilen lideri Sayın Erdoğan yer almalıydı" ifadelerini kullandı.