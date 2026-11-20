GÜNEY Kore Büyükelçisi Suk Jon Boo, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kore gazileri ve aileleriyle bir araya geldi. Türkiye ile Güney Kore arasındaki 76 yıllık dostluk ve kardeşlik bağları vurgulandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Boo, Kore Cumhuriyeti hükümeti ve halkının gazilerin fedakarlıklarını unutmayacaklarını, bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Boo, "Kore Cumhuriyeti savaşın yıkıntılarından yeniden doğarak özgür, müreffeh ve demokratik bir ülke haline gelmiştir. Bugün ülkemizin sahip olduğu özgürlük ve refah sizlerin fedakarlıkları ve özverileri sayesinde mümkün olmuştur. Bende yaklaşık 40 yıl boyunca asker olarak görev yapmış biri olarak siz değerli gazilerimizin gösterdiği cesaretin ve fedakarlığın ne kadar büyük bir anlam taşıdığını çok iyi biliyorum. Önümüzdeki 2027 yılı Kore Cumhuriyeti ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutlayacağımız anlamlı bir yıl olacaktır. Kore Cumhuriyeti hükümeti ve halkı sizlerin fedakarlıklarını asla unutmayacak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edecektir" dedi.